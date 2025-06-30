Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 9.452,86 puandan başladı. Piyasalardaki faiz indirimi beklentisi ve CHP'nin Kurultay Davası'nın ertelenmesi borsayı hareketlendirdi. BIST 100'de günlük yükseliş yüzde 5 seviyesini aşarken bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 9,5'in üzerine çıktı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 9.452,86 puandan başladı.
Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 9.404,89 puandan tamamladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,97 puan ve yüzde 0,51 artışla 9.452,86 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.
Temmuz ayında yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan faiz indirimi kararı çıkma ihtimalinin artması yönündeki beklentiler ve CHP kurultayı ile ilgili davada erteleme kararı çıkması piyasaları hareketlendirdi.
Borsada seans açılışının ardından CHP'nin kurultayının iptaline ilişkin davanın 8 Eylül 2025 tarihine ertelenmesiyle borsadaki yükseliş hız kazandı.
BIST 100'de günlük yükseliş yüzde 5 seviyesini aşarken bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 9,5'in üzerine çıktı.