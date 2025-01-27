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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa haftaya düşüşle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa haftaya düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,72 düşüşle 10.032,46 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:12 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:12
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,40 puan ve yüzde 0,72 azalışla 10.032,46 puana indi.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,25 ile tekstil deri olurken, en fazla kaybettiren banka oldu.

        Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybederek 10.104,85 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

        Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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