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        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kazanarak 9.949,01 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:30
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,00 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,16 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

        Merkez Bankasının gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verildiği belirtilen duyuruda, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, Japonya'da sanayi üretimi, Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), işsizlik oranı, Çin'de sanayi karlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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