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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 değer kazanarak 9.277,01 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 18:49 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:49
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 268,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 5,72, holding endeksi yüzde 3,12 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 3,49 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, tarifelere ilişkin söylemler ve belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, yurt içinde beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin etkisiyle BIST 100'de bankacılık endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

        Analistler, yurt içinde beklentilerden iyi çıkan enflasyon verisinin borsadaki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

        Yarın yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ADP istihdam raporu, ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporu, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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