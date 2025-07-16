Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.121,52 %-1,02
        DOLAR 40,2489 %0,08
        EURO 46,8642 %0,37
        GRAM ALTIN 4.339,38 %0,98
        FAİZ 41,38 %0,66
        GÜMÜŞ GRAM 49,07 %0,61
        BITCOIN 119.559,00 %2,68
        GBP/TRY 54,0085 %0,29
        EUR/USD 1,1635 %0,29
        BRENT 68,66 %-0,07
        ÇEYREK ALTIN 7.094,89 %0,98
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kaybederek 10.121,52 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 19:04 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,9 puan azalırken, toplam işlem hacmi 124,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile turizm, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verileri ve Başkan Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alabileceğine yönelik haber akışıyla birlikte karışık bir seyir izlenirken, BİST 100 endeksi ise İsrail’in Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasına düzenlediği hava saldırısıyla artan jeopolitik risklerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 909,4 milyar lira, giderleri 1 trilyon 239,6 milyar lira oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayısta 2024 yılı sonuna göre 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolara ulaştı.

        Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi, konut satışlarının, yurt dışında ise Avro bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de açıklanacak perakende satış verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Suriye için yorum yapmadı
        Trump Suriye için yorum yapmadı
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Habertürk Anasayfa