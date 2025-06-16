Bodrum’da Ayvalık’ta yazlık fiyatları ne?

Sezon açılırken yazlık emlak piyasasında beklenen hareketlilik görülmedi. İşte Bodrum’da, Ayvalık’taki emlak piyasası…

İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul danışmanı Şenay Araç, ‘Yaptığımız saha analizlerine göre, son bir buçuk yıldır yazlık konut fiyatları ne değer kazanıyor ne de alıcı bulabiliyor. Covid-19 sonrası dönemde hızla artan talep ve fiyatlar, bugün duraklama noktasında. Bahçe içinde, balkonlu, geniş yaşam alanı sunan müstakil evlere yönelim hızla artmışken; günümüzde hem bakım masrafları hem aidatlar hem de ekonomik zorluklar yazlıkları elden çıkarılacak ilk mülk konumuna getirdi’ diyor.

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‘Bodrum’da beklenti büyük, satış yok’

Araç, Bodrum’daki yazlık piyasasını şöyle değerlendiriyor: “Geçen yıl 12.5 milyon TL’ye ilan girilen bir taş villa, bu yıl 15 milyonla tekrar ilana koyulmuş. Ama hâlâ satılamamış. Yalıkavak’ta geçen yıl 1 milyon dolar olan villa aynen kalırken, yanındaki benzer villa 720 bin dolara alıcı buldu. Gerçek değer orada ortaya çıkıyor.”

Ayvalık ve Silivri’de aynı manzara

Gelelim Ayvalık’a… Araç, ‘Ayvalık’taki yazlık konutların çoğu hala satılamamış durumda. Döviz artışıyla fiyatları güncellenmiş evler, ciddi alıcı ilgisi görmüyor. Silivri’de ise geçen yıl 8.5 milyon TL olan bir villa bu yıl 7.5 milyon TL’ye gerilemesine rağmen satılamamış. 2+1 bir bahçe katı 2.4 milyon TL’ye ilandayken ancak 1.9 milyon TL’ye satılabilmiş’ diyor.

Çınarcık: Fiyat var, talep yok Çınarcık’taki durumu ise şöyle anlatıyor Şenay Araç: ‘30 yıllık dairelerde ilan fiyatları 2-3 milyon TL bandında olmasına rağmen gerçek satışlar 1.6-1.7 milyon TL civarında gerçekleşiyor. Bu da piyasadaki durağanlığı net şekilde ortaya koyuyor. Artık yazlığa para bağlanmaktansa 15 günlük tatil kiralaması yapmak ya da yurt dışı alternatifler tercih ediliyor. Yazlık konutlar, sürekli kullanıma açılırsa hem piyasadaki konut sıkıntısına hem de kiralık daire arayışına çözüm olabilir.”