BMW'ye dayanıklı bilgisayar satacak

17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zor koşullara dayanıklı mobil bilgisayar üreten Getac, BMW Group tarafından global ağına Ar-Ge, üretim, depo lojistiği ve workshop diyagnostiği gibi çok çeşitli uygulamalar için dayanıklı mobil cihaz ve çözüm tedarikçisi olarak seçildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, son altı yıldır araç ve uygulama testleri için BMW Group’a dayanıklı ekipman tedariki sağlayan şirket, yenilenen ortaklıkla birlikte S410, V110, F110, A140, UX10 ve T800 serisi dayanıklı dizüstü bilgisayar ve tabletleri için BMW Group'tan sipariş aldı.
BMW Group'ta Getac'ın semi-rugged tipi S410 dizüstü bilgisayarın, uluslararası araç diyagnostiğinde kullanıldığı belirtiliyor. Temel özellikleri arasında diyagnostik verilere doğrudan erişim için kablosuz ve kablolu bağlantı ve hızlı araç testleri bulunurken, Getac’ın LumiBond 2.0 dokunmatik ekran teknolojisinin, doğrudan güneş ışığında parlaklıklığını koruyabildiği aktarılıyor.
Dört gelişmiş dokunmatik modu (Dokunmatik/Yağmur, Eldiven veya Kalem) bulunan cihazın, üretimde verimliliği artırmayı hedeflediği paylaşıldı.
Getac'ın Rugged & Video Solutions Business Group Başkanı Rick Hwang, “BMW Group ile çalışırken aşmamız gereken en büyük zorluk şirketin, her biri karşılanması gereken özel ekipman talepleri bulunan çok geniş uygulama alanlarına hitap etmekten geçiyor" dedi.
38 MİLYAR DOLAR CİRO ELDE ETTİ
MiTAC-Synnex Business Group’un yan kuruluşu olan Getac Technology Corporation, 1989'da GE Aerospace ortak girişimi ile savunma elektroniği ürünleri tedarik şirketi olarak kuruldu.
Bugün, Getac’ın faaliyet kapsamı içerisinde savunma sanayi, otomotiv endüstrisi, itfaiye, hizmet, imalat, nakliye ve lojistik sektörleri bulunuyor.
Şirketin 2018 yılı cirosu ise 38 milyar dolar olarak açıklanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!