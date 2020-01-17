BMW'ye dayanıklı bilgisayar satacak

Zor koşullara dayanıklı mobil bilgisayar üreten Getac, BMW Group tarafından global ağına Ar-Ge, üretim, depo lojistiği ve workshop diyagnostiği gibi çok çeşitli uygulamalar için dayanıklı mobil cihaz ve çözüm tedarikçisi olarak seçildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, son altı yıldır araç ve uygulama testleri için BMW Group’a dayanıklı ekipman tedariki sağlayan şirket, yenilenen ortaklıkla birlikte S410, V110, F110, A140, UX10 ve T800 serisi dayanıklı dizüstü bilgisayar ve tabletleri için BMW Group'tan sipariş aldı.

BMW Group'ta Getac'ın semi-rugged tipi S410 dizüstü bilgisayarın, uluslararası araç diyagnostiğinde kullanıldığı belirtiliyor. Temel özellikleri arasında diyagnostik verilere doğrudan erişim için kablosuz ve kablolu bağlantı ve hızlı araç testleri bulunurken, Getac’ın LumiBond 2.0 dokunmatik ekran teknolojisinin, doğrudan güneş ışığında parlaklıklığını koruyabildiği aktarılıyor.

Dört gelişmiş dokunmatik modu (Dokunmatik/Yağmur, Eldiven veya Kalem) bulunan cihazın, üretimde verimliliği artırmayı hedeflediği paylaşıldı.

Getac'ın Rugged & Video Solutions Business Group Başkanı Rick Hwang, “BMW Group ile çalışırken aşmamız gereken en büyük zorluk şirketin, her biri karşılanması gereken özel ekipman talepleri bulunan çok geniş uygulama alanlarına hitap etmekten geçiyor" dedi.

38 MİLYAR DOLAR CİRO ELDE ETTİ

MiTAC-Synnex Business Group’un yan kuruluşu olan Getac Technology Corporation, 1989'da GE Aerospace ortak girişimi ile savunma elektroniği ürünleri tedarik şirketi olarak kuruldu.

Bugün, Getac’ın faaliyet kapsamı içerisinde savunma sanayi, otomotiv endüstrisi, itfaiye, hizmet, imalat, nakliye ve lojistik sektörleri bulunuyor.

Şirketin 2018 yılı cirosu ise 38 milyar dolar olarak açıklanıyor.