DHA

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, BLKS Token ön satışını başlattığını belirtti. Bugün saat 13.00´te Balıkesirspor´un BLKS Token´ını arz edeceğini duyuran Bitexen tarafından yapılan açıklamaya göre, serbest piyasada fiyatlanan taraftar token BLKS Token´ın ön satışı, 12 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen´de gerçekleştirilecek.

'BİRLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Balıkesirspor ile BLKS Token´ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Balıkesirspor taraftarlarının ve Balıkesirspor Kulübü´nün taraftar tokenlere gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye´nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz" dedi.