Blinken ve Borrell'den "Rusya" görüşmesi

AA

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Borrell'in telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, "Dışişleri Bakanı ve Yüksek Temsilci, ABD-AB ortaklığını güçlendirmeye ve ortak zorluklarla yüzleşmek için birlikte çalışmaya devam eden taahhütlerini teyit ettiler." ifadelerine yer verdi.

İki yetkilinin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek için koordineli çalışmanın önemine değindiğini aktaran Price, "Ukrayna'ya yönelik herhangi bir Rus askeri saldırısının Rusya Federasyonu için büyük sonuçları olacağını bir kez daha teyit ettiler. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti'nin Litvanya'ya karşı hem ABD hem de Avrupa şirketlerini etkileyen artan siyasi ve ekonomik baskısı konusundaki ortak endişelerini vurguladılar." ifadelerine yer verdi.

AA'nın haberine göre; Price, Blinken ve Borrell'in Çin'in baskıcı davranışı karşısında Litvanya ile devam eden dayanışmanın altını çizdikleri ve ekonomik direnci güçlendirmek için birlikte çalışmayı taahhüt ettiklerini kaydetti.