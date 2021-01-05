AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığının geçen yıl gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Kovid-19 salgını koşullarında ticaretin korunması ve geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Pekcan, Habur, Kapıkule ve Kapıköy gümrük kapılarında ve Ro-Ro limanlarında temassız ticaret uygulamasını hızla hayata geçirdiklerini söyledi.

Pekcan, ticari araçların giriş-çıkış işlemlerini, tampon bölgede ve Ro-Ro limanlarında konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla yaptıklarını ifade ederek, "Bu sayede, Habur ve Kapıkule'de pandemi öncesi dönemlere yakın bir sevkıyat akışı sağladık." dedi.

Bakanlığın birçok alandaki faaliyetlerinin dijital ortama taşındığına işaret eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar uyarınca mayıs ayından bu yana toplam 15 sanal fuar organizasyonu 92 bini aşkın ziyaretçiyle gerçekleşmiştir. 43 sanal ticaret heyetinde yaklaşık 7 bin ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bakanlığımızca onaylanan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında desteklenmektedir."

Bakan Pekcan, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi açıkladıklarını anımsatarak, "e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başlanmış olup, bugün itibarıyla desteğe 833 bini aşkın esnaf ve sanatkarımız ile gerçek kişi tacirlerimiz başvurmuştur ama benim gördüğüm bu sabah itibarıyla 1 milyon 200 bini aşmıştı bu rakam." ifadelerini kullandı.

"e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasının önemine dikkati çeken Pekcan, "Kampanyadan yaklaşık 135 bin KOBİ yararlanmış, 3 bin 761 KOBİ'miz ilk defa e-ticaretle tanışmış ve KOBİ'lerimize vadesinden önce 1,2 milyar lira aktarılmıştır." bilgisini verdi.

"e-TİCARET HACMİ 2020'NİN İLK 6 AYINDA YÜZDE 64 ARTTI"

e-Ticaretin Türkiye'nin dijital ekonomiye adaptasyonu için stratejik önem arz ettiğini vurgulayan Pekcan, ülkedeki e-ticaret altyapısının gelişimi için yürüttükleri çalışmaları da anlattı.

Pekcan, Türkiye'de e-ticaret sektörüne ilişkin verileri ilk kez bu yıl açıkladıklarına dikkati çekerek, "Ülkemizde e-ticaret hacmi 2020 yılının ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira oldu." diye konuştu.

Hizmete açıldığı günden bu yana e-Ticaret Bilgi Platformu'ndan 440 binden fazla kullanıcının yararlandığını belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"e-Ticaret Akademisinde yer alan eğitimlerimizden faydalanan kullanıcı sayısı yaklaşık 55 bini buldu. Güven Damgası Sistemi uygulaması kapsamında şu ana kadar 20 e-ticaret sitesi 'Güven Damgası' almıştır. Ülkemizde e-ticaretin etkin ve güvenli biçimde kullanılmasının yaygınlaştırılması için çalışmalarımız yoğun biçimde devam edecektir."

Pekcan, DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile girişimcilik ekosistemini hareketlendirmek, yeni fikirlere erişmek ve Türkiye'den yeni 'unicorn'ların çıkması için kurumsal bir altyapı oluşturmak istediklerini belirterek, "Yarışmayı son derece önemsiyoruz. Tek seferlik olmayıp ileriki dönemlerde de geliştirilerek her sene tekrarlanacak bir yarışma olacak." ifadelerini kullandı.

"139 KOOPERATİFE 14.3 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ"

Kadın ve genç girişimciliğine yönelik faaliyetler kapsamında 2020'de düzenlenen 12 Export Akademi Programı'na yaklaşık 3 bin 700 girişimcinin katılım sağladığı bilgisini veren Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu programlarımız Uluslararası Ticaret Merkezinin SheTrades Outlook Platformu tarafından dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasında gösterilmiş olup, 12'nci DTÖ Bakanlar Konferansı'nda da örnek çalışma olarak ele alınacaktır. Kadın Girişimci Fiziki/Online Network Ağı Projemiz kapsamında, 2020 yılında 34 ilimizden 800 kadın girişimcimize ulaştık."

Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı'na ilişkin de bilgi verirken, program kapsamında bugüne kadar 41 ilden 139 kooperatifin toplam proje bedeli yaklaşık 19 milyon lira olan 149 projesine 14,3 milyon lira hibe desteği verildiğini söyledi.

Geçen yıl kadın kooperatiflerine yönelik 7 toplantı düzenlendiğini ifade eden Pekcan, 2 bin 570 kadına, kadın kooperatifçiliği, girişimcilik ve e-ticaret başlıklarında eğitim verildiğini anlattı.​​​​​​​