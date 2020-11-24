Hafta sonunda 18,895 dolara kadar tırmandıktan sonra, 18,500 doların altına çekilen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.02 artışla 18,386 dolara yükseldi ve haftalık kazanımı yüzde 10.71 düzeyindeydi. Bitcoin'in piyasa hacmi de, haftanın ilk günündeki 342.26 milyar dolardan 341.1 milyar dolara döndü.
Clark Moody ve Bitcointreasuries.org verilerine göre şirketler, 20 Kasım itibarıyla yaklaşık 842,229 Bitcoin'i, yani toplam Bitcoin (BTC) arzının yüzde 4.54'ünü elinde bulunduruyor.
Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, gelen alımlarla hızla tırmanarak son 24 saatte yaklaşık 30 milyar dolarlık artışla 209 milyar dolardan, 239.18 milyar dolara yükseldi.
Toplam 7,758 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,362 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 60.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.
KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?
1.Bitcoin yüzde 0.02 artışla 18,386.07 dolar,
2.Ethereum yüzde 6.45 artışla 615.62 dolar,
3.XRP yüzde 46.68 artışla 0.67 dolar,
4.Tether yüzde 0.04 artışla 1.00 dolar,
5.Chainlink yüzde 9.62 artışla 16.19 dolar,
6.Bitcoin Cash yüzde 17.38 artışla 341.91 dolar,
7.Litecoin yüzde 7.44 artışla 90.57 dolar,
8.Cardano yüzde 17.77 artışla 0.17 dolar,
9.Polkadot yüzde 6.46 artışla 5.96 dolar,
10.Binance Coin yüzde 9.19 artışla 33.32 dolardan işlem görüyordu.
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