Bitcoin son aylarda başta Nasdaq olmak üzere ABD borsalarıyla paralel bir hareket gösterme eğilimindeydi. Ancak bu hafta Nasdaq ile kripto paraların farklı yönlerde hareket ettiği görüldü.
Dün Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 2.86 yükselirken Bitcoin 29.000 doların altına geriledi. Dünyanın en popüler kripto parası bu sabah itibarıyla günlük yüzde 2.9'luk değer kaybıyla 28.800 dolara düştü. Bu düşüş diğer kripto parlara oranla sınırlı bir gerileme oldu.
Ethereum yüzde 10'luk değer kaybıyla 1.734 dolara düştü. Binance Coin yüzde 7.5, Ripple yüzde 2, Cardano (ADA) ise yüzde 10.1 günlük kayıp yaşadı.
AVAX 9 AYIN DİBİNDE
Luna Vakfı ve Terraform Labs'in rezerv paraları arasında bulunduğu için 9 Mayıs'ta başlayan LUNA ve TerraUSD (UST) çöküşünden en çok etkilenen kripto paralardan olan Avalanche (AVAX) ise kan kaybetmeye devam ediyor.
AVAX bu sabah itibarıyla günlük yüzde 16 düşüşle 21.90 dolara geriledi. AVAX böylece Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. AVAX Kasım 2021'de 146 doları aşarak tarihi zirvesini görmüştü. 9 mayıs'ta patlak veren kriz öncesinde ise 50 doların üzerindeydi.
Şu ana kadar Luna Vakfı veya Terraform Labs'ten AVAX sattıklarına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak bu kurumların elindeki milyonlarca AVAX yatırımcıları tedirgin ediyor.
Analistler kripto para piyasası genelinde 2 hafta önceki krizin ardından kalıcı olmasa da bir güven kaybı yaşandığını, dolayısıyla ismi en çok bilinen ve güvenilen kripto para olan Bitcoin'deki düşüşün diğer kripto paralara oranla daha sınırlı kaldığını belirtti.
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