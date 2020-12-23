Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 24,161 dolarlık yeni zirvesinden, sert düşüşle 23,000 doların altına geriledikten sonra 23,500 dolar sınırına döndü.

Bu gelişmeleri, "piyasaları ciddi şekilde etkileyebilecek daha fazla kısıtlamanın gelebileceği kaygılarına" bağlayan analistlere göre, böyle gelişmelerde genellikle kısa vadeli işlem yapanlar, rallinin durduğunu fark ettikleri anda pozisyonlarını terk ediyor ve kısa bir süre sonra yeniden toparlanma başlıyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.67 artışla 23,486.56 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 21.56'yu buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 12 milyar dolarlık artışla 436.67 milyar dolara yükseldi.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 51 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin üç tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 9.0 milyar dolar artışla 648 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 9.0 milyar dolarlık düşüşle 203 milyar dolara geriledi.

Toplam 8,082 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,331 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 67.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 2.67 artışla 23,486.56 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.23 artışla 618.17 dolar,

3.Tether yüzde 0.11 düşüşle 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 20.04 düşüşle 0.38 dolar,

5.Litecoin yüzde 6.59 artışla 110.85 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 0.24 artışla 311.58 dolar,

7.Chainlink yüzde 0.48 artışla 12.45 dolar,

8.Binance Coin yüzde 4.01 artışla 33.77 dolar,

9.Cardano yüzde 3.52 düşüşle 0.15 dolar,

10.Polkadot yüzde 2.84 artışla 5.06 dolardan işlem görüyordu.