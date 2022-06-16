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Bitcoin ne kadar? 16 Haziran 2022 Perşembe Ethereum, Dogecoin, Ripple, Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin ne kadar? 16 Haziran Ethereum, Dogecoin, Ripple, Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri, kripto para piyasalarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalardaki sert düşüş derinleşirken 2022 Haziran FED faiz kararının açıklanmasının ardından gözler Bitcoin fiyatına çevrildi. İşte Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum...

16.06.2022 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bitcoin ne kadar? sorusu büyük kripto depreminin ardından her gün takip ediliyor. 23 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin fiyatındaki son durum FED faiz kararının açıklanmasının ardından merak edildi. Peki, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte, kripto para piyasalarında son durum…

  • BİTCOİN KAÇ TL? 16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

    16 Haziran 2022 tarihinde Bitcoin alış fiyatı 381.622,48 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 381.622,30 TL olarak işlem görüyor.

    16 HAZİRAN PERŞEMBE BİTCOİN KAÇ DOLAR?

    Bitcoin 16 Haziran Perşembe günü %4,01 oranında artış gösterdi.  Bitcoin'in alış fiyatı 22.065,48 Bitcoin'in satış fiyatı 22.065,47 Dolar seviyesinde işlem görüyor.

  • ETHEREUM KAÇ DOLAR?

    Ethereum 16 Haziran tarihinde yüzde 4,40 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.192,9500, satış fiyatı 1.192,9400 Dolardan işlem görüyor.

    16 HAZİRAN PERŞEMBE ETHEREUM KAÇ TL?

    16 Haziran 2022 Perşembe gününde Ethereum'un alış fiyatı 20.632,0703 TL, satış fiyatı ise 20.631,8973 TL'dir.

  • DOGECOİN KAÇ DOLAR?

    Dogecoin'in değeri 16 Haziran günü yüzde 13,39 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0598 Dolar, satış fiyatı ise 0,0598 Dolar oldu.

    DOGECOİN KAÇ TL? 16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

    16 Haziran Perşembe Dogecoin alış fiyatı 1,0341 TL, satış fiyatı ise 1,0339 oldu.

  • RİPPLE KAÇ DOLAR?

    Ripple 16 Haziran günü yüzde 9,25 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,3357 Dolar, satış fiyatı ise 0,3356 Dolar oldu.

    RİPPLE KAÇ TL? 16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

    16 Haziran bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,8059 TL, satış fiyatı ise 5,8042 TL oldu.

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