Bitcoin ne kadar? sorusu büyük kripto depreminin ardından her gün takip ediliyor. 23 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin fiyatındaki son durum FED faiz kararının açıklanmasının ardından merak edildi. Peki, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte, kripto para piyasalarında son durum…