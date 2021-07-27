Önceki gece ani bir çıkışla 38.000 doları, dün akşam ise 40.500 doları gören Bitcoin bu seviyede tutunamadı.

Bitcoin bu sabah itibarıyla 37.048 dolara geriledi. Son 24 saatte Bitcoin fiyatı yüzde 4 geriledi. Benzer düşüşler altcoinlerde de yaşandı.

Ethereum günlük yüzde 7'yi bulan düşüşle 2.190 dolara düştü. Binance Coin'de düşüş yüzde 5'i Dogecoin'deki düşüş ise yüzde 11'i aştı. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 96'sı son 24 saatte dolar bazında değer kaybına imza attı.