Son dakika Bitcoin haberleri... Kripto para piyasalarında yaşanan sert dalgalanma etkisini sürdürüyor. Önceki akşam 46 bin 500 dolar seviyelerinde olan Bitcoin fiyatı, eylülden bu yana ilk kez 42 bin doların altını gördü. Bu gelişmenin ardından, özellikle yatırımcılar tarafından Bitcoin neden düşüyor, yükselecek mi soruların yanıt merak konusu oldu. 8 Kasım'daki 68.800 dolarlık zirvesinden Bitcoin alanlar ise bugün itibarıyla 2 ayda yüzde 39 kaybetti. Dünyanın en büyük kripto parası 2022'de şu ana kadar yüzde 12.3 eridi. Peki, 7 Ocak 2022 Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç dolar? Bitcoin neden düşüyor, fiyatlar yeniden yükselir mi? İşte, detaylı bilgiler...