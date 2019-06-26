Bitcoin 17 ay sonra 12 bin dolar seviyesini aşarken kullanıcıların kripto paraya ilgisi de yine artış gösteriyor. Google Trends verilerine göre Türkiye'den 'Bitcoin' aramaları mayıs itibarıyla, Bitcoin fiyatının yükselişine paralel bir şekilde artmaya başladı. Aramaların ilk zirve yaptığı 12-18 Mayıs haftasından önceki hafta Bitcoin 5 bin 700 dolardan 7 bin 200 dolar seviyesine yükselmişti.

Haziran başında piyasadaki gerilemeyle ilgi biraz düştü. Ancak Bitcoin bugün 17 ay sonra ilk kez 12 bin doları aştı. Son 1 haftada bu yükselişe paralel bir şekilde aramalar yeniden zirve yaptı. Türkiye'den Bitcoin kelimesini arama yoğunluğu son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak aramalar halen Bitcoin'in tarihi zirvesine ulaştığı Aralık 2017'nin dörtte biri seviyesinde bulunuyor:

Google Trends verilerinde bir diğer dikkat çeken veri ise Türkiye'de Bitcoin'i en çok arayan şehirler oldu. Buna göre ilgi yoğunluğu bakımından son bir yılda, ilk 5 sırada Batman Hakkari, Iğdır, Diyarbakır ve Bingöl gibi kişi başı gelirin görece düşük olduğu şehirler yer alıyor. Google Trends'de 1 ila 100 arasında verilen bu değerler arama sayısını değil görece yoğunluğunu anlatıyor:

Son 1 haftaki 'Bitcoin' aramalarına bakıldığında da durum değişmiyor. Arama yoğunluğunda ilk 5, Tunceli, Iğdır, Kilis, Batman ve Bingöl şeklinde sıralanıyor: