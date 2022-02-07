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Geçtiğimiz perşembe 33.395 dolara kadar gerileyen Birtcoin cuma günü teknoloji hisselerinde yaşanan yükselişe paralel bir şekilde yönünü yukarı çevirdi. Cuma akşamı 40.000 doları aşan Bitcoin yeni haftaya da yükselişle başladı.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak 42.840 dolara yükseldi ve 2 haftanın zirvesini gördü. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 2.7 değer kazanarak 3.090 dolara tırmandı.

Böylece son 1 haftada Bitcoin yüzde 16 Ethereum ise yüzde 23 yükselmiş oldu.

Solana'daki günkül yükseliş yüzde 4'ü aşarken, Ripple yüzde 10.2 değer kazandı. Shiba Inu ise yüzde 23 ile günün en dikkat çekici yükselişine imza attı.