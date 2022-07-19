HABERTURK.COM

Bitcoin dün Fed'in 100 yerine 75 baz puanlık faiz artırımıyla yetineceği beklentisinin artmasıyla 22.700 doların üzerine çıkmıştı.

ABD'de Apple'ın işe alımları yavaşlatacağını açıklaması ve banka kârlarında yaşanan düşüşler resesyon endişelerini yeniden artırdı. Bu durum risk iştahını düşürürken kripto paralarda da satışları beraberinde getirdi.

Bitcoin sabah saatlerinde 21.700 dolara geriledi. Dünyanın en büyük kripto parasında günlük düşüş yüzde 2.8'i buldu.

Benzer şekilde Ethereum da dün 1.607 doları görmesinin ardından bugün 1.515 dolara geriledi.

ETHEREUM 1 HAFTADA YÜZDE 42 YÜKSELDİ

Son gerilemelere rağmen Bitcoin dolar bazında son 1 haftada yüzde 11 yükseldi. Ethereum ise aynı süreçte yüzde 42.4 değer kazanarak yatırımcısını güldürdü.

Dün 5 haftalık aranın ardından 1 trilyon doları aşan kripto paraların toplam piyasa değeri yaşanan geri çekilmeye rağmen bu seviyenin üzerinde tutunabildi.