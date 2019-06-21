ABD merkezli kripto para borsası Gemini´nin ortak kurucusu ve Bitcoin yatırımcısı Tyler Winklevoss, Bitcoin´deki söz konusu artışın devam etmesiyle en büyük kripto para biriminin 15 bin dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Winklevoss, Bitcoin´in 10 bin dolar düzeyini gördükten sonra 15 bin dolar düzeyinin "kesinlikle" görülebileceğini belirtti.

Winklevoss´un açıklamalarının ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.10 artışla 9,315 dolara yükseldi ve 165 milyar 537 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.5´ini oluşturdu.

Bitcoin´deki artışa rağmen toplam 2,258 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 birimindeki karışık seyir devam ederken, en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 72´si düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 7.18 ile 21´inci sıradaki Tezos öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte Bitcoin haricinde yüzde 2.68 ile yalnızca Binance Coin yükseldi.

Piyasadaki düşüşe rağmen Bitcoin´den destek bulan piyasa hacmi son 24 saatte 288 milyar 67 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 52 milyar 531 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.10

7.Binance Coin yüzde 2.68 yükselirken,

2.Ethereum yüzde 0.16

3.Ripple yüzde 1.10

4.Litecoin yüzde 1.46

5.Bitcoin Cash yüzde 1.12

6.EOS yüzde 1.30

8.Bitcoin SV yüzde 4.15

9.Tether yüzde 0.27

10.Stellar yüzde 2.66 düştü.