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BİM 4 Ekim aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu yayınlanan katalogla birlikte cevap buldu. BİM'de y,ne çok sayıda farklı üründe indirim fırsatı yer alıyor. Cep telefonu, elektronik cihazlar ve mutfak aletleri, ev tekstili ürünler, tencere ve bardak setleri öne çıkıyor. BİM'deki indirimli ürünler şöyle...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 4 EKİM
Meizu Note 8 Cep Telefonu 1149 TL
Tefal Buhar Kazanlı Ütü 599 TL
Kumtel Elektrikli Fanlı Isıtıcı 59,90 TL
Müzikli Işıklı Gitar 54,90 TL
Saçsız Bebek 24,90 TL
Kumtel Mini Isıtıcı 49,90 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 349 TL
Robot Araba 29,90 TL
Karma Çocuk Kitapları İş Bankası Yayınları 4,95 TL
Lisanslı Top 6,95 TL
Kadın Simli Düğmeli Panço 24,90 TL
Soley Çift Kişilik Yün Yorgan 179 TL
Soley Yün Yastık 75 TL
Soley Çift Kişilik Güpürlü Nevresim Takımı 149 TL
Dinarsu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Battaniye 89 TL
Kaymaz tabanlı Lüks Post Halı 65 TL
Kaydırmaz tabanlı 2’li Visco banyo Takımı 39,90 TL
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