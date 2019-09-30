30 EYLÜL 2019
WhatsApp Hattı

BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Ekim 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

BİM aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimli ürünleri incelemek isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta Meizu Note 8 cep telefonu, Tefal buhar kazanlı ütü, fanlı ısıtıcı, mini ısıtıcı, elektrikli süpürge gibi elektronik ürünlerin yanı sıra, çocuklar için oyunca ve ev tekstili ürünler ile mutfak gereçleri uygun fiyatlarla raflarda olacak. İşte 4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

30.09.2019 - 16:01 | Güncelleme: ALIŞVERİŞ

  • BİM 4 Ekim aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu yayınlanan katalogla birlikte cevap buldu. BİM'de y,ne çok sayıda farklı üründe indirim fırsatı yer alıyor. Cep telefonu, elektronik cihazlar ve mutfak aletleri, ev tekstili ürünler, tencere ve bardak setleri öne çıkıyor. BİM'deki indirimli ürünler şöyle...

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 4 EKİM

    Meizu Note 8 Cep Telefonu 1149 TL 

     

  • Tefal Buhar Kazanlı Ütü 599 TL 

    Kumtel Elektrikli Fanlı Isıtıcı 59,90 TL

    Müzikli Işıklı Gitar 54,90 TL

    Saçsız Bebek 24,90 TL

     

  • Kumtel Mini Isıtıcı 49,90 TL

    Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 349 TL

    Robot Araba 29,90 TL

    Karma Çocuk Kitapları İş Bankası Yayınları 4,95 TL

     

  • Lisanslı Top 6,95 TL

    Kadın Simli Düğmeli Panço 24,90 TL

    Soley Çift Kişilik Yün Yorgan 179 TL

    Soley Yün Yastık 75 TL

     

  • Soley Çift Kişilik Güpürlü Nevresim Takımı 149 TL

    Dinarsu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Battaniye 89 TL

    Kaymaz tabanlı Lüks Post Halı 65 TL

    Kaydırmaz tabanlı 2’li Visco banyo Takımı 39,90 TL

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X