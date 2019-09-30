BİM 4 Ekim aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu yayınlanan katalogla birlikte cevap buldu. BİM'de y,ne çok sayıda farklı üründe indirim fırsatı yer alıyor. Cep telefonu, elektronik cihazlar ve mutfak aletleri, ev tekstili ürünler, tencere ve bardak setleri öne çıkıyor. BİM'deki indirimli ürünler şöyle...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 4 EKİM

Meizu Note 8 Cep Telefonu 1149 TL