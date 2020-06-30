BİM 3 Temmuz aktüel ürünler kataloğu bu haftanın indirimleri için merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alana ürünler Cuma sabah saatlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak. Televizyon, züccaciye ürünleri, oyuncak ve bebek ürünleri BİM'in bu haftaki öne çıkan indirimli ürünleri. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 3 TEMMUZ 2020 CUMA