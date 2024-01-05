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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 5 Ocak 2024 indirim kataloğu: Tek fiyat kampanyası! BİM aktüel ürünler kataloğu indirim fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel kataloğunda tek fiyat kampanyası! 5 Ocak 2024 BİM aktüel indirimli ürünler

        Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayımlandı. BİM 5 Ocak 2024 Cuma aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün indirimli fiyatıyla yer alıyor. BİM kataloğunda; 2.499 TL'ye fastfryer, 3.799 TL'ye buhar kazanlı ütü, 18.999 TL'ye 55 inç televizyon ürünlerinin yanı sıra tek fiyat kampanyası da dikkat çekti. İşte, 5 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 00:32 Güncelleme: 05.01.2024 - 00:32
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        • 1

          BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 5 Ocak 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

          BİM AKTÜEL 5 OCAK 2024 KATALOĞU

          LG 55 inç UHD WEBOS smart TV 18.999 TL

          Dijitsu 43 inç fhd Android smart TV 5.799 TL

          Nordmende 55 inci UHD Android TV 10.999 TL

          HP Notebook AMD Ryzen 5 5500U işlemcisiyle 11.429 TL

          Philips hızlı şarj aleti 199 TL

        • 2

          1000W Yeni Nesil Düdüklü Tencere 2.999 TL

          Philips buhar kazanlı ütü 3.799 TL

          Luxell XXL 7,5 lt fastfryer 2.499 TL

          Stanley adventure 1 lt 999 tl

          Philips sakal düzeltici 439 TL

          Heifer çubuk blender 399 TL

        • 3

          BİM'DE TEK FİYAT 149 TL KAMPANYASI

          Benante melamin kek fanusu ve spatula

          Pedallı çöp kovası

          Raf ünitesi

          Molinella lastikli çarşaf çift kişilik

          Wellsoft TV battaniyesi

          Hotwheels monster trucks arabalar

        • 4

          BİM'DE TEK FİYAT 99 TL KAMPANYASI

          Paşabahçe heybeli çay seti

          Cam kapaklı yuvarlak borcam tencere

          Oval tepsi

          Yağmurluk

          Oval saklama kabı

          Glass in love süzgeçli cam demlik

        • 5

          BİM'DE TEK FİYAT 59 TL KAMPANYASI

          Çapraz terlik

          Silicolife karma silikon ürünler

          Çocuk polar alt

          Toprak porsiyonluk güveç

          Oyuncak helikopter

        • 6

          BİM'DE TEK FİYAT 29 TL KAMPANYASI

          Welsoft patik

          Welsoft patik

          Lianslı puzzle

          Sonic Prime lisanslı eva yazı tahtası

          Manuel su pompası

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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