BİM aktüel ürünler kataloğu salı günü raflarda! 21 Mayıs 2024 BİM indirimli ürünleri
BİM 21 Mayıs 2024 aktüel kataloğu marketin resmi internet sitesinden paylaşıldı. Farklı kategorilerden birçok sınırlı sayıdaki ürün salı günü satışa sunulacak. 21 Mayıs 2024 BİM kataloğunda; bidon yoğurt 59,50 TL, patates cipsi 42 TL, sporcu tayt-büstiyer takım 249 TL, kabak banyo kesesi 75 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 21 Mayıs 2024 Salı BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
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Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 21 Mayıs 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 21 MAYIS 2024 KATALOĞU
Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt - 59,50 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar - 220 TL
Kerem Labne 89,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri - 255 TL
Binvezir Ekşi Maya Ayran - 23,50 TL
Dost Çikolatalı Süt - 33,50 TL
Dost Çilekli Kefir - 12,50
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Sırım Riviera Zeytinyağı - 245 TL
Lay's Patates Cipsi - 42 TL
Unlüx Lavaş Ekmek - 24,75 TL
Belizi Kurabiye Hamuru Çeşitleri - 59,50 TL
Dr.Oetker 3'lü Puding Çeşitleri - 33 TL
Kara Sevda Tuzlu Siyah Ayçekirdeği - 27,50 TL
Nestle Damak Antep Fıstıklı Bitter Çikolata - 32,50 TL
Biscolata Kremalı Gofret - 17,50 TL
Ülker Finger Bisküvi - 49,50 TL
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Casilli Kadın Sporcu Tayt-Büstiyer Takım - 249 TL
Bambu Erkek Bambu Babet Çorap - 18,50 TL
Slip Çeşitleri - 35 TL
Peros Toz Deterjan Matik - 295 TL
Rinso Sıvı Deterjan Argan - 175 TL
Solo Islak Havlu - 22,50 TL
Vileda Tırtıklı - 55 TL
Note BB Krem - 99 TL
Loreal Elseve Saç Düzleştirici Bakım Kremi - 85 TL
İlaslan Doğal Kabak Banyo Kesesi - 75 TL
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BİM AKTÜEL 24 MAYIS 2024 KATALOĞU
Fakir Çeyiz Paketi - 3.499 TL
iPhone 12 Cep Telefonu - 27.999 TL
Philips Süpürge - 4.799 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü - 4.299 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı - 4.699 TL
Nautica Termos - 699 TL
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak - 7.999 TL
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Intex Yunus Deniz Yatağı 3+ Yaş - 599 TL
Intex Çocuk Havuzu 1-3 Yaş - 249 TL
Intex Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş - 399 TL
Intex Donut Deniz Simidi 9+ Yaş - 349 TL
Intex Hacıyatmaz 3+ Yaş - 229 TL
Intex Figürlü Deniz Simidi 3-6 Yaş - 129 TL
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Intex Excursion Şişme Bot - 6.999 TL
Intex Tamir Kiti - 19,90 TL
Intex Ayak Pompası - 229 TL
Northpacific Futbol Topu - 219 TL
Northpacific Voleybol Topu - 179 TL
Universal Beach Raket Set - 89 TL
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