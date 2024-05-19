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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 21 Mayıs 2024 kataloğu: Bu hafta Salı BİM katalog indirimli ürünler fiyatları listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu salı günü raflarda! 21 Mayıs 2024 BİM indirimli ürünleri

        BİM 21 Mayıs 2024 aktüel kataloğu marketin resmi internet sitesinden paylaşıldı. Farklı kategorilerden birçok sınırlı sayıdaki ürün salı günü satışa sunulacak. 21 Mayıs 2024 BİM kataloğunda; bidon yoğurt 59,50 TL, patates cipsi 42 TL, sporcu tayt-büstiyer takım 249 TL, kabak banyo kesesi 75 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 21 Mayıs 2024 Salı BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:37
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        • 1

          Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 21 Mayıs 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

          BİM AKTÜEL 21 MAYIS 2024 KATALOĞU

          Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt - 59,50 TL

          Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar - 220 TL

          Kerem Labne 89,50 TL

          Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri - 255 TL

          Binvezir Ekşi Maya Ayran - 23,50 TL

          Dost Çikolatalı Süt - 33,50 TL

          Dost Çilekli Kefir - 12,50

        • 2

          Sırım Riviera Zeytinyağı - 245 TL

          Lay's Patates Cipsi - 42 TL

          Unlüx Lavaş Ekmek - 24,75 TL

          Belizi Kurabiye Hamuru Çeşitleri - 59,50 TL

          Dr.Oetker 3'lü Puding Çeşitleri - 33 TL

          Kara Sevda Tuzlu Siyah Ayçekirdeği - 27,50 TL

          Nestle Damak Antep Fıstıklı Bitter Çikolata - 32,50 TL

          Biscolata Kremalı Gofret - 17,50 TL

          Ülker Finger Bisküvi - 49,50 TL

        • 3

          Casilli Kadın Sporcu Tayt-Büstiyer Takım - 249 TL

          Bambu Erkek Bambu Babet Çorap - 18,50 TL

          Slip Çeşitleri - 35 TL

          Peros Toz Deterjan Matik - 295 TL

          Rinso Sıvı Deterjan Argan - 175 TL

          Solo Islak Havlu - 22,50 TL

          Vileda Tırtıklı - 55 TL

          Note BB Krem - 99 TL

          Loreal Elseve Saç Düzleştirici Bakım Kremi - 85 TL

          İlaslan Doğal Kabak Banyo Kesesi - 75 TL

        • 4

          BİM AKTÜEL 24 MAYIS 2024 KATALOĞU

          Fakir Çeyiz Paketi - 3.499 TL

          iPhone 12 Cep Telefonu - 27.999 TL

          Philips Süpürge - 4.799 TL

          Philips Buhar Kazanlı Ütü - 4.299 TL

          Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı - 4.699 TL

          Nautica Termos - 699 TL

          Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak - 7.999 TL

        • 5

          Intex Yunus Deniz Yatağı 3+ Yaş - 599 TL

          Intex Çocuk Havuzu 1-3 Yaş - 249 TL

          Intex Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş - 399 TL

          Intex Donut Deniz Simidi 9+ Yaş - 349 TL

          Intex Hacıyatmaz 3+ Yaş - 229 TL

          Intex Figürlü Deniz Simidi 3-6 Yaş - 129 TL

        • 6

          Intex Excursion Şişme Bot - 6.999 TL

          Intex Tamir Kiti - 19,90 TL

          Intex Ayak Pompası - 229 TL

          Northpacific Futbol Topu - 219 TL

          Northpacific Voleybol Topu - 179 TL

          Universal Beach Raket Set - 89 TL

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