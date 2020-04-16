Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta birçok mutfak eşyaları ve teknolojik aletler raflardaki yerini alacak. BİM 17 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde SONY marka televizyon, drone, 6 parça çelik tencere, granit efektli tencere seti, Mini Fırın ve birçok ürün BİM'de yerini alacak. İşte, 17 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...