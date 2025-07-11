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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı

        Beyaz Saray, Perşembe günü yine Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı. Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Fed'in bina renovasyon maliyetlerinde aşım yapması nedeniyle Powell'a sert tepki gösterdi. Yetkili, Powell'ın merkez bankasını 'büyük ölçüde kötü yönettiğini' söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 12:28 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:28
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        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
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        Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought, Powell'a hitaben yazdığı ve sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajda, "Fed'in mali durumunu düzeltmeye çalışmak yerine, Washington'daki merkezinizi gösterişli ve pahalı bir şekilde yenilemeye giriştiniz" ifadelerini kullandı.

        Mesajda Vought, "Fed, 2023 mali yılından bu yana (Fed tarihinde ilk kez) açık vermeye devam ederken, merkez ofisinin yenilenmesi için bütçeyi fazlasıyla aştı. Şimdiden 2,5 milyar dolara çıktı, yani ilk planlanan maliyetinin yaklaşık 700 milyon dolar üzerinde. Metrekare başına maliyet 1923 dolar; bu da sıradan bir tarihi federal binanın yenileme maliyetinin iki katı. Versay Sarayı’nın maliyeti bugünün parasıyla 3 milyar dolardı!" dedi.

        Mesajda Powell'dan yenileme projesiyle ilgili 11 soruya yedi iş günü içinde yanıt vermesi istendi. Fed, Vought’un mektubu hakkında yorum yapmadı.

        Powell, geçen ay Fed denetiminden sorumlu kongre komitelerine verdiği ifadede de, maliyet aşımı konusunda ABD'li yetkililer tarafından baskı altına alınmıştı. Powell, projenin gösterişli özellikler içerdiği yönündeki haberleri yalanlamış ancak bütçeyi aştığını kabul ederek, "Maliyet aşımı yaşanıyor" demişti.

        POWELL VE TRUMP GERİLİMİ

        Fed Başkanı Powell, Trump'ın Ocak ayında göreve dönmesinden bu yana faiz oranlarını sabit tutma kararı nedeniyle ABD Başkanı Trump ve danışmanları tarafından sıklıkla eleştiriliyor.

        Fed Başkanı Powell'a yönelik uzun süredir sert eleştirilerde bulunan Trump, Powell'ı görevden alabileceğine dair imalarda bulunmuş, ancak geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Powell'ı görevden almayacağını ifade etmişti. Trump, Powell'ı faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini belirterek, "Yalan haberler, 'Onu kovarsan çok kötü olur' diyor. Neden kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım" diye konuşmuştu.

        Ancak açıklamalara rağmen Powell'ı görevden almayı istediği belirtilen Trump, Salı günü Fed Başkanı'nın Kongre'ye projeyle ilgili verdiği ifadenin yanıltıcı olması halinde istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

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