11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koca, beyaz et üretimindeki gelişmeleri değerlendirdi. Sektör olarak 2018 yılının ağustos ayındaki spekülatif kur atakları ve ekonomik gelişmelerin etkisini gecikmeli olarak hissettiklerini belirten Koca, eldeki stoklar nedeniyle ekonomik gelişmelerin kendilerine 2019'un ilk 6 ayında yansıdığını söyledi.
Koca, bu dönemde üretimde yüzde 6 düşüş yaşadıklarını dile getirerek, "Ardından sektör normal üretimini yaptı. Geçen yılın son aylarında ise üretimimizi artırarak ekonomik gelişmelerin etkisiyle yaşanan üretim düşüşlerini azalttık." dedi.
Koca, ihracat ve iç tüketim rakamlarının sektör için stabil olduğunu ifade ederek, "Çok büyük artış da azalma da olmuyor, bu şekilde sürdürüyoruz. İç talep de artık belli bir noktaya geldi. Tavuk eti ve kanatlı eti, yurt içinde her zaman en fazla tüketilen et olarak önde olacak. Uygun fiyatı ve besin değeri nedeniyle gelecek yıllarda da bu böyle olacak." diye konuştu.
Yeni pazarlara açılma çalışmalarının sürdüğünü belirten Koca, şöyle devam etti:
"Şu anda Çin ile ilgili çalışmalar sürüyor. Çin pazarına ilk defa girmek için bürokratik işlemlerin tamamlanmasını bekliyorduk ancak son olaylar bu işlemleri ağırlaştırdı. Beklentimiz bu pazarın açılması. Yasal işlemler sürüyor şu anda, resmi otoriteler arasındaki işlemler devam ediyordu. Aldığımız bilgilere göre şu ana kadar olumsuz gelişme yok ancak biraz ağır ilerliyor."
Koca, beyaz et sektörünün bu yıl yüzde 3-5 civarında büyümesini öngördüklerini de sözlerine ekledi.
TAVUK SAYISI DÜŞTÜ
Öte yandan, AA muhabirinin TÜİK verilerinden yaptığı derlemeye göre, kümes hayvanı sayısı geçen yıl 2018'e göre yüzde 2,9 düşüş gösterdi. 2018'de 359 milyon 218 bin olan kümes hayvanı sayısı 348 milyon 785 bine geriledi.
Tavuk sayısı da 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,1 gerileyerek 342 milyon 567 bin oldu. Tavuk türleri içinde en büyük paya sahip et tavuğu üretimi yüzde 3,3'lük düşüşle 221 milyon 842 bine geriledi. Yumurta tavuğu sayısı da yüzde 2,7'lik düşüşle 120 milyon 725 bine indi.
Kümes hayvanları arasında en yüksek artış, yüzde 12,3 ile hindide görüldü. Hindi sayısı geçen yıl 4 milyon 541 bine yükseldi.
Kaz sayısı yüzde 7'lik artışla 1 milyon 157 bin oldu.
Ördek sayısı ise yüzde 2,4'lük düşüşle 520 bin olarak kayıtlara geçti.
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