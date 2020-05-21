Beyaz eşya sektörü Nisan ayında koronavirüs salgının satışlar üzerindeki etkilerini daha sert hissederken; dört ana ürün grubunda iç satışlar yüzde 14, ihracat ise yüzde 52 geriledi.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana üründe iç satışlar Nisan ayında yüzde 14 düşüşle 405,123 adet oldu. İhracat ise yüzde 52 gerileyerek 732 bin 123 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde iç satışlar yüzde 2 düşüşle 1.79 milyon, ihracat da yüzde 15 daralarak 4.86 milyon adet olarak gerçekleşti.
Beyaz eşya üretimindeki daralma ise Nisan'da yüzde 56, Ocak-Nisan'da yüzde 18 olarak gerçekleşti. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer yaptığı değerlendirmede, pandemiye bağlı krizin satışlar üzerindeki etkilerini Nisan ayı itibarı ile daha dramatik şekilde hissetmeye başladıklarını belirterek, "Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörünün krizden zarar görmemesi adına devletimizin, ÖTV sıfırlanması, Temmuz ayına alınan Geri Kazanım Katılım Payı ödemelerinin bir yıl ertelenmesi gibi sağlayacağı çeşitli destekler çok kıymetli olacaktır" dedi.
TÜRKBESD verilerine göre, derin dondurucu ve kurutucunun da dahil edildiği altı ana ürün bazında ise Nisan ayında iç
satışlar yüzde 11 düşüşle 549 bin 752 adet, ihracat da yüzde 49 düşüşle 847bin 367 adet oldu.
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