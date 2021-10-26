Vatandaşın gündeminde akaryakıt zamları var. Ekim ayında motorin, benzin ve LPG otogaza gelen zamlar araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 27 Ekim'de geçerli olacak bir zam daha geldiğini duyurdu.

BENZİN FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara’da 8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir’de ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.