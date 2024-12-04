Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.873,16 %0,47
        DOLAR 34,7598 %0,08
        EURO 36,5823 %0,13
        GRAM ALTIN 2.952,31 %0,05
        FAİZ 40,98 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 34,64 %-0,05
        BITCOIN 96.726,00 %0,67
        GBP/TRY 44,1320 %0,21
        EUR/USD 1,0512 %0,03
        BRENT 73,81 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 4.827,02 %0,05
        Haberler Ekonomi Enerji Benzine indirim geldi - Enerji Haberleri

        Benzine indirim geldi

        Petrol fiyatlarında ve döviz kurundaki değişimin ardından benzine indirim geldi. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 97 kuruş indirim geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 09:26 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benzine indirim geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

        Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 97 kuruş indirim geldi.

        İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 42.1 TL, Ankara'da 42.53 TL, İzmir'de 42.99 TL, Adana'da 43.22 TL, Antalya'da 43.4 TL, Bursa'da 42.73 TL, Diyarbakır'da 43.49 TL, Trabzon'da ise 43.23 TL oldu.

        Fiyatlar iller ile birlikte ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #benzin
        #Benzin indirim
        #enerji
        #petrol
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi
        "Mourinho'nun son icadı"
        "Mourinho'nun son icadı"
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        Taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
        Taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        Habertürk Anasayfa