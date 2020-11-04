Akaryakıtta çifte zam

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklamada , "5/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 17, Motorinde 16 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,55 liradan 6,72 liraya, Ankara'da 6,63 liradan 6,80 liraya, İzmir'de ise 6,65 liradan 6,82 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 6,01 liradan 6,17 liraya, Ankara'da 6,07 liradan 6,23 liraya ve İzmir'de 6,10 liradan 6,26 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.