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        Haberler Ekonomi Enerji Benzin ve motorine indirim bekleniyor - Enerji Haberleri

        Benzin ve motorine indirim bekleniyor

        İran-İsrail arasında ateşkesin başlaması ve petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 4 lira 6 kuruş benzine 2 lira 68 kuruş indirim bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 09:18 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:03
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        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
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        Petrol fiyatları, İran-İsrail ateşkesi sonrası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından "Çin artık İran'dan petrol satın almaya devam edebilir" açıklaması sonrası dün düşmüştü.

        Brent petrol yüzde 1,1 artarak 67,89 dolara yükselirken ABD ham petrol yüzde 1,1 artışla 65,08 dolardan işlem görüyor.

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre ateşkes kararı sonrası 26 Haziran Perşembe günü motorine 4 lira 6 kuruş, benzine 2 lira 68 kuruş indirim bekleniyor.

        İŞTE 25 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

        İSTANBUL

        Benzin litre fiyatı: 51.51 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

        ANKARA

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        Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.92 TL

        İZMİR

        Benzin litre fiyatı: 52.51 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.27 TL

        BURSA

        Benzin litre fiyatı: 52.31 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.90 TL

        HAKKARİ (En yüksek fiyat olan il)

        Benzin litre fiyatı: 53.65 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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