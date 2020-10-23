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Belçika Başbakanı De Croo 'Koronavirüs ulusal kriz' dedi, Liege'de sahra hastanesi kurulması gündemde

Koronavirüs vakalarının günlük ortalama 10 bini geçtiği Belçika'da hükümet, "ulusal bir kriz" yaşandığını belirterek, önlemlerin daha da artırılmasını kararlaştırdı. Belçika'da bütün profesyonel spor müsabakalarına seyirci yasağı getirildi. Üniversitelerde sınıfların doluluk oranı yüzde 20 ile sınırlandırıldı. Yusuf Özkan'ın haberi

23.10.2020 - 14:38 | Güncelleme: ABONE OL
- Getty Images

Koronavirüs vakalarının günlük ortalama 10 bini geçtiği Belçika'da hükümet, "ulusal bir kriz" yaşandığını belirterek, önlemlerin daha da artırılmasını kararlaştırdı. Belçika'da bütün profesyonel spor müsabakalarına seyirci yasağı getirildi. Üniversitelerde sınıfların doluluk oranı yüzde 20 ile sınırlandırıldı.

"Salgının ikinci dalgasının Lombardiya'sı" olarak adlandırılan Liege eyaletinde ise artan hasta sayısı nedeniyle sahra hastanesi kurulması gündemde.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Cuma sabahı düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle "ulusal bir kriz yaşandığına" işaret etti.

"Ulusal krizi aşmanın, ulusal dayanışma ile mümkün olacağını vurgulayan Belçika Başbakanı, hükümetin aldığı yeni önlemleri açıkladı.

Hemen yürürlüğe girecek ve en az 19 Kasım'a kadar devam edecek önlemler şöyle:

  • Tüm profesyonel spor müsbakaları artık seyircisiz oynanacak
  • Belçika 1. Futbol Ligi'nde 36 profesyonel oyuncunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Mouscron'da 9, Waasland Beveren takımında da 14 futbolcunun Covid-19'a yakalanması nedeniyle, bu iki takımın lig maçlarının ertelenmesi gündemde
  • 18 yaş üstü amatör sporlar tamamen yasaklanacak. 18 yaş altını kapsayan amatöre spor etkinliklerine her aileden en fazla bir kişi katılabilecek. Saha çevresinde maske takmak zorunlu olacak. Yiyecek, içecek satışı yapılamayacak. Yüzme havuzları açık kalacak
  • Yüksel öğrenimde konferans salonu ve sınıflarda doluluk oranı yüzde 20 ile sınırlı olacak. Bu alanlarda ağız maskesi takmak da zorunlu.
  • Tiyatro ve sinema ve konser salonları en fazla 200 seyirci ile sınırlı olacak. Salonlarda her grup arasında 2 koltuk boş kalacak. Buralarda yiyecek, içecek satışına artık izin verilmeyecek
  • Toplu taşıma kapasitesi, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanacak
  • Tüm eğlence parkları kapatılacak
  • Kapalı alanlardaki 12 yaş ve üzeri gençlik etkinliklerine artık izin verilmeyecek
- Getty Images
Belçika polisi sokağa çıkma yasağı sebebiyle sokaklarda kontrolleri sıklaştırdı.

Hastanelere her gün ortalama 500 başvuru

Günlük enfeksiyon sayısının ortalama 10 binin üzerinde olduğu Belçika'da, hastanelere de de her gün ortalama 500 başvuru yapılıyor.

Özellikle Liege eyaletindeki hasta yoğunluğu nedeniyle hastanelerin ciddi kapasite sorunu yaşadığı belirtiliyor.

- Getty Images
Liege'de bir hastane.

Liege'deki yoğun bakım uzmanları, acil önlem alınmazsa, Avrupa'da salgının en ağır hissedildiği İtalya'nın Lombardiya bölgesinde olduğu gibi, koridorların hastalarla dolacağını savunuyor.

Hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle Liege'deki hastalar başka kentlere taşınıyor. Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer, kentteki eski bir hastaneyi, Covid-19 hastaları için sahra hastanesine dönüştürmek için askeri yetkililerle temas kuracağını açıkladı.

Bioistatistik uzmanı Prof. Dr. Geert Molenberghs'e göre, son 2 hafta içinde 11 milyonluk Belçika'da nüfusun yüzde 1'i enfekte oldu. Vakaların hızla arttığına dikkati çeken Molenberghs, gerçek koronavirüs rakamının, nüfusun yüzde 3 ile 5'ine doğru gittiğini söyledi.

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