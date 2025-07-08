Beko, TIME dergisinin sürdürülebilirlik endeksinde 17'nci sıraya yükseldi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi yayımlanan söz konusu listede geçen yıl 44'üncü sırada bulunan Beko, bu yıl 500 şirket arasında 17'nciliğe yükseldi. Beko, değerlendirmede hem sektör lideri oldu hem de Türkiye'den listeye giren şirketler arasında en üst sırada yer aldı.

TIME dergisi ve Statista’nın listesi 35 ülkeden 5 bin 700'ü aşkın şirketin karbon emisyonu, sürdürülebilirlik hedef ve girişimlerine bağlılık, iş güvenliği, çalışan bağlılığı ve uluslararası raporlama standartlarına uyum gibi sürdürülebilirlik yönetimi ve şeffaflığına ilişkin 20'den fazla temel performans göstergesine göre değerlendirilmesiyle oluşturuldu.

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Endeks, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarıyla fark yaratan ilk 500 şirketi Karbon Saydamlık Projesi (CDP) puanları, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) onaylı yakın ve uzun vadeli hedefleri, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi ve Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi (GEI) sıralamaları ile Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) ve İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) standartlarına uyum gibi göstergeleri de göz önüne alarak sıralıyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELİNİ MERKEZE YERLEŞTİRİYORUZ" Açıklamada görüşlerine yer verilen Beko Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, Beko'nun gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, faaliyet gösterdiği her coğrafyada çevresel ve toplumsal fayda yaratmayı amaçladığını vurguladı. Bulgurlu, iklim krizinin etkilerinin gün geçtikçe daha belirgin ve yıkıcı hale geldiğine işaret ederek, 2024'te ilk kez bir takvim yılı boyunca 1,5 derece eşiğinin aşıldığını, bilim insanlarının 2025 için de benzer uyarılar yaptığını hatırlattı. Bu durumun iklim krizinin artık geleceğe dair bir risk değil, bugün yönetilmesi gereken bir gerçeklik olduğunu gösterdiğini belirten Bulgurlu, şöyle devam etti: "Beko olarak sektörümüzü hızla karbonsuzlaştırmayı en büyük sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezinde konumluyor, tüm değer zincirimizi bu yaklaşımla kurguluyoruz. SBTi tarafından onaylanan yakın vadeli hedeflerimiz ve net sıfır yol haritamız doğrultusunda, yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız veriyor, üretim süreçlerimizde dijitalleşme ve verimlilik odaklı projelerle çevresel etkilerimizi azaltıyoruz. Döngüsel ekonomi prensiplerini ürün tasarımına entegre ediyor, geri dönüştürülmüş malzemelerle kaynak kullanımını daha verimli hale getiriyoruz."

Bulgurlu, Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi olarak, düşük karbonlu üretim modelleri ve sürdürülebilir teknolojileriyle yalnızca sektörde değil, faaliyet gösterdikleri ülkelerde sanayinin dönüşümüne de öncülük ettiklerinin altını çizdi. Kaynakları verimli kullanarak, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir geleceği bugünden inşa etmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bulgurlu, şunları kaydetti: "Binlerce şirketin değerlendirildiği ve titizlikle hazırlanmış böylesine prestijli bir endekste yükselmek ve sektörümüzde liderliği korumak, doğru yolda olduğumuzun en güçlü göstergeleri arasında yer alıyor. TIME ve Statista tarafından bu çabanın yeniden takdir edilmesi, sadece sürdürülebilirlik yaklaşımımızın değil, iş yapış biçimimizin, değerlerimizin ve vizyonumuzun da küresel ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarı, dünyanın dört bir yanında görev yapan 50 binden fazla çalışma arkadaşımızın emeği ve özverisi sayesinde mümkün oldu. Hedefimiz, 2050'de karbon sıfır bir şirket olmak."