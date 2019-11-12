Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman? Sorusu internette en çok merak edilen konular arasına girdi. Adaylar sabırsızlıkla mülakat sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyorlar. Peki Polis Akademisi tarafından açıklama geldi mi?

12 Ekim Cumartesi günü sona eren bekçilik mülakat sonuçlarının Kasım ayına gelmemiz ile birlikte 1-2 hafta içerisinde açıklanacağı ön görülüyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır :