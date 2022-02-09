18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Bekçilik Deneme Sınavı Başvuru Şekli ve Tarihi

Mülakat Merkezi tarafından adaylara destek amaçlı deneme sınavı düzenleniyor. Deneme Sınavı 6 Mart 2022 tarihinde 81 ilde düzenlenecektir.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar Mülakat Merkezi internet sitesi üzerinden veya aşağıda vereceğimiz bağlantı üzerinden giriş yaparak başvurularını yapabilirler. Sınav ücreti 75 TL olarak belirlenmiştir.

Sınav bazı illerde online olarak yapılacaktır. O şehirler; Ağrı, Nevşehir, Tunceli, Ardahan, Artvin, Bilecik, Kırklareli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Çanakkale, Iğdır, Yalova, Düzce şehirlerinde online olarak düzenlenecektir.