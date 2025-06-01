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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bayramda ulaşım ücretsiz - İş-Yaşam Haberleri

        Bayramda ulaşım ücretsiz

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve boğaz köprüleri ile birlikte Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:14
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağını bildirdi. Uraloğlu, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’da (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayacak uygulamanın 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00’e kadar süreceğini söyledi.

        Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini de açıklayan Uraloğlu, uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) itibaren 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00’e kadar devam edeceğini belirtti.

        Uraloğlu, “Kurban Bayramı’nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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