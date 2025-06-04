Bayramda havayoluna 365 ek sefer

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebine karşılık vermek üzere, havayolu taşımacılığında ek seferlerin devreye alındığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın bayramda sevdiklerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için taşıyıcılarımız tarafından ek seferler planlandı” ifadelerini kullandı.

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Bayram döneminde Türk Hava Yolları’nın 188 ek iç hat seferi gerçekleştireceğini belirten Uraloğlu, AJet tarafından 63 iç hat ve 6 dış hat olmak üzere 69, Pegasus tarafından ise 89 iç hat ve 14 dış hat olmak üzere toplam 103 ek sefer düzenleneceğini kaydetti.

SunExpress’in de 5 iç hat seferiyle bayram yoğunluğuna katkı sağlayacağını ifade eden Uraloğlu, “30 Mayıs – 10 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan bu dönemde, taşıyıcılarımız tarafından 345’i iç hat ve 20’si dış hat olmak üzere toplam 365 ek sefer planlandı. Havalimanlarımızda bu süreci sorunsuz şekilde yürütmek üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık.” açıklamasında bulundu.

Kurban Bayramı'nda rahat ve güvenli bir havayolu ulaşımı için Devlet Hava Meydanları İşletmesinin de ilgili tüm birimleriyle bayram süresince havalimanlarında 24 saat esasına göre hizmet vereceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bayram tatillerinde daha da yoğunlaşan havayolu trafiğinde, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık. Bayram tatili süresince ilgili tüm birimler, paydaşlarla koordinasyon içinde 24 saat esasına göre mesai yaparak vatandaşların rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak.”