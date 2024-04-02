RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı bu sene Nisan ayına denk geliyor. Buna göre; 9 Nisan arife, 10-11-12 Nisan ise Ramazan Bayramı.

Ancak tarihlerin hafta sonu ile yakın olması nedeniyle bayram tatili birleştirildi ve 9 güne çıkarıldı. Buna göre; bayram tatili 6 Nisan Cumartesi başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek.