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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Barilla’nın içeriğinde kurşun bulundu! Raflardan toplatılıyor - Alışveriş Haberleri

        Barilla’nın içeriğinde kurşun bulundu! Raflardan toplatılıyor

        Avrupa Birliği, Barilla'nın tam buğday makarnasındaki yüksek kurşun seviyesi nedeniyle tüketicilere uyarıda bulundu. Almanya'da geri çağırma başlatıldı, yetkililer riskin kaynağını araştırıyor. Barilla Türkiye ise "Barilla Türkiye, sadece Bolu'daki kendi fabrikasında tamamen Türkiye'de yetiştirilen buğdaylardan ürettiği tam buğday makarnalarını Türk tüketicilerinin beğenisine ve tüketimine sunmaktadır. Haberde söz konusu ürünler ise Avrupa Bölgesi'nde üretilmekte ve sadece o bölge ülkelerinde satılmakta, Türkiye'de bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 15:33 Güncelleme: 06.06.2025 - 16:11
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        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
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        Avrupa Birliği, milyonlarca evde tüketilen ünlü İtalyan makarna markası Barilla’nın bir ürününde sağlığı tehdit eden oranda kurşun tespit edildiğini duyurdu.

        Almanya’da başlayan ürün geri çağırma süreci, İsviçre'de toplatılırken diğer Avrupa ülkelerine de yayılabilir.

        GERİ ÇAĞIRMA BAŞLADI

        AB’nin Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), Barilla’ya ait “Integrale Vollkorn Penne Rigate” adlı tam buğday kalem makarnada yüksek seviyede kurşun bulunduğunu bildirdi. 500 gramlık ambalajlarda satılan ve son tüketim tarihi 1 Mart 2026 olan, I13446624 parti numaralı ürünler için özellikle Almanya’da Kaufland ve Lidl mağazalarında satılan partiler riskli bulunarak raflardan toplatılıyor. RASFF, Almanya’da geri çağırmanın başladığını, İsveç’te ise yetkililerle temas kurulduğunu açıkladı.

        "SADECE BOLU'DAKİ KENDİ FABRİKASINDA ÜRETTİĞİMİZ BUĞDAYI KULLANIYORUZ"

        Barilla Türkiye ise, "Anılan ürünlerin sadece merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulduğunu belirterek, “Herhangi bir toksikolojik risk söz konusu olmadığı ve ilgili tüm ürünler raflardan toplandığı için, toplu bir ürün geri çağırma prosedürü söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

        Barilla Türkiye, sadece Bolu'daki kendi fabrikasında tamamen Türkiye’de yetiştirilen buğdaylardan ürettiği tam buğdayı kullandıklarını belirterek "Türk tüketicilerinin beğenisine ve tüketimine sunmaktadır. Haberinizde söz konusu edilen ürünler ise Avrupa Bölgesi'nde üretilmekte ve sadece o bölge ülkelerinde satılmakta, Türkiye'de bulunmamaktadır" dedi.

        Şirketten yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

        "Barilla, Alman makamlarıyla yürüttüğü istişare sonucu önlem amacıyla, analiz değerleri öngörülen sınırların üzerinde bulunan sınırlı sayıda tam buğday makarnasını raflardan toplamıştır.

        Anılan ürünler sadece Merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulmuştur. Herhangi bir toksikolojik risk söz konusu olmadığı ve ilgili tüm ürünler raflardan toplandığı için, toplu bir ürün geri çağırma prosedürü söz konusu değildir.

        Barilla tarafından kontrol amaçlı gerçekleştirilen analizlerde anılan ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Sorunun neden kaynaklandığına dair araştırmalar devam etmektedir.

        Bununla birlikte, Barilla Türkiye, sadece Bolu'daki kendi fabrikasında tamamen Türkiye’de yetiştirilen buğdaylardan ürettiği tam buğday makarnalarını Türk tüketicilerinin beğenisine ve tüketimine sunmaktadır. Haberinizde söz konusu edilen ürünler ise Avrupa Bölgesi'nde üretilmekte ve sadece o bölge ülkelerinde satılmakta, Türkiye'de bulunmamaktadır.

        Barilla'da ürün kalitesi ve güvenliği en öncelikli konudur. Şirket, her yıl gerçekleştirdiği 4 milyondan fazla analizle bunu sağlamaya çalışmakta, düzenli olarak kalite ve gıda güvenliği göstergelerini takip etmektedir. Haberlerde bahsi geçen geri çağırma ve toplama durumu söz konusu değildir."

        KURŞUN RİSKİ NEDİR?

        Kurşun, vücutta birikme özelliği olan ağır bir metaldir. Düşük dozlarda kurşun alımında akut etkiler, çoğunlukla hissedilmez. Öte yandan yüksek miktarda ve tekrarlanarak alınan kurşun, ağızda metalik tat, mide ağrısı, kusma ve diyareden başlayan; sinir sistemi hasarına bağlı intoksikasyon, koma, solunum durması ve hatta ölüme kadar uzayan sonuçlar doğurabilir.

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        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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