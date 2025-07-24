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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı - Para Haberleri

        Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre 194 milyar 754 milyon 416 bin lira artarak, 24 trilyon 422 milyar 167 milyon 466 bin liraya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:17 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:17
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        Bankacılığın mevduatı geçen hafta arttı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 18 Temmuz ile biten haftada 194 milyar 754 milyon 416 bin lira artarak 24 trilyon 227 milyar 413 milyon 50 bin liradan 24 trilyon 422 milyar 167 milyon 466 bin liraya çıktı.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,7 yükselişle 13 trilyon 555 milyar 139 milyon 903 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,5 artışla 7 trilyon 788 milyar 773 milyon 458 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 232 milyar 850 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 194 milyar 44 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 18 Temmuz itibarıyla 1 milyar 991 milyon dolarlık artış görüldü.

        Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,6 azalarak 4 trilyon 626 milyar 292 milyon 259 bin lira oldu.

        Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 588 milyar 296 milyon 921 bin lirası konut, 57 milyar 50 milyon lirası taşıt, 1 trilyon 740 milyar 678 milyon 113 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 240 milyar 317 milyon 175 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Temmuz ile biten haftada 63 milyar 828 milyon 147 bin lira artarak 19 trilyon 182 milyar 364 milyon 928 bin liraya yükseldi.

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