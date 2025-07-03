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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı - Para Haberleri

        Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 486 milyar 567 milyon 480 bin lira artarak 24 trilyon 267 milyar 289 milyon 588 bin liraya çıktı. Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 27 Haziran itibarıyla 677 milyon dolarlık artış görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:38
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        Döviz mevduatında artış
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 27 Haziran ile biten haftada 486 milyar 567 milyon 480 bin lira artarak 23 trilyon 780 milyar 722 milyon 108 bin liradan, 24 trilyon 267 milyar 289 milyon 588 bin liraya çıktı.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,6 yükselişle 13 trilyon 512 milyar 461 milyon 551 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,8 artışla 7 trilyon 698 milyar 883 milyon 781 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 234 milyar 102 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 194 milyar 133 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 27 Haziran itibarıyla 677 milyon dolarlık artış görüldü.

        Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

        Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,1 artarak 4 trilyon 583 milyar 274 milyon 661 bin lira oldu.

        Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 582 milyar 574 milyon 392 bin lirası konut, 59 milyar 341 milyon 953 bin lirası taşıt, 1 trilyon 722 milyar 834 milyon 783 bin lirası ihtiyaç kredilerinden, 2 trilyon 218 milyar 523 milyon 533 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Haziran ile biten haftada 298 milyar 785 milyon 25 bin lira artarak 18 trilyon 887 milyar 471 milyon 700 bin liraya yükseldi.

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