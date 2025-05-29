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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı - Para Haberleri

        Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 23 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre 83 milyar 487 milyon 390 bin lira artarak 23 trilyon 42 milyar 31 milyon 772 bin liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:41 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:41
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        Bankacılık mevduatında artış
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 23 Mayıs ile biten haftada 83 milyar 487 milyon 390 bin lira artarak 22 trilyon 958 milyar 544 milyon 382 bin liradan, 23 trilyon 42 milyar 31 milyon 772 bin liraya çıktı.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,4 düşüşle 12 trilyon 722 milyar 963 milyon 129 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,3 artışla 7 trilyon 485 milyar 166 milyon 628 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 231 milyar 308 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 193 milyar 87 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 23 Mayıs itibarıyla 1 milyar 342 milyon dolarlık azalış görüldü.

        Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

        Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,7 artarak 4 trilyon 387 milyar 264 milyon 856 bin lira oldu.

        Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 571 milyar 414 milyon 527 bin lirası konut, 61 milyar 449 milyon 231 bin lirası taşıt, 1 trilyon 649 milyar 681 milyon 562 bin lirası ihtiyaç kredilerinden, 2 trilyon 104 milyar 719 milyon 536 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 23 Mayıs ile biten haftada 190 milyar 671 milyon 387 bin lira artarak 18 trilyon 73 milyar 779 milyon 953 bin liraya yükseldi.

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