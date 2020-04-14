14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık ve gıda işletmeleri ile tüketicilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alması gereken tedbirlere ilişkin broşür hazırlatarak 81 ile dağıttı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Bilim Kurulu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan ve yapılması gereken çalışmalara ilişkin afiş ve broşürler hazırladı.
Broşürler, bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine, üreticilere, perakende sektörüne, odalara ve birliklere dağıtılmak üzere gönderildi.
Broşürlerde, tarım, gıda ve hayvancılık işletmelerinde uyuması gereken kurallar ile gıda alışverişinde ve gıda ürünlerinin hazırlanmasında alınacak Kovid-19 tedbirleri belirtildi.
GIDA İŞLETMELERİ
Buna göre, gıda işletmelerinde çalışanlar arasına mutlaka en az 2 metrelik mesafe konulması, maske kullanılması, Kovid-19 belirtisi gösteren kişinin çalıştırılmaması, işletmeye girişlerin sınırlandırılması, her gün temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, işletme girişlerinde dezenfektanlı paspas ve el dezenfektanı bulundurulması gerekiyor. Broşürde, her müşteriden sonra pos cihazının dezenfekte edilmesi uyarısında da bulunuluyor.
Broşüre göre, Kovid-19'un gıdalar yoluyla bulaştığına dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor ancak enfekte bir kişinin öksürmesi ve hapşırması sırasında damlacıklar yoluyla ya da hapşırılan, öksürülen yüzeylerden temas yoluyla bulaşması söz konusu olabiliyor.
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GIDA ALIŞVERİŞİ
Gıda alışverişine çıkmadan önce liste oluşturulması önerilen broşüre göre, kişinin yanında sprey el dezenfektanı veya kolonya bulundurması, evden çıktıktan sonra ve alışveriş süresince mutlaka maske kullanılması gerekiyor. Evden çıkarken binadaki kapı kolu, elektrik düğmesi, asansör kapısı ve merdiven parmaklıkları gibi ortak yüzeylere temastan kaçınılması önem taşıyor. Market alışverişinin tek başına ve seri yapılması, kişiler arasında en az 2 metrelik mesafenin korunması, nakit para yerine temassız ödemenin kullanılması gibi önlemler de dikkati çekti.
Paket servisle gelen yemeğin temiz kaplara alınması, poşet ve ambalajların atılması uyarısına da yer verildi.
Hayvancılık işletmelerinde ise daima özel çalışma kıyafeti ve çizme giyilmesi, maske kullanılması, işletme içi ve dışında kullanılan kıyafet ve çizmelerin ayrı olması gerekiyor. Kıyafet değişikliği için işletme girişine özel bir yer ayrılması, giriş-çıkışlarda ellerin yıkanması ve dezenfektanlı ayak banyosu kullanılması önem taşıyor.
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