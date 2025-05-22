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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlık açıkladı... Köfteci Yusuf yine listede! 5 şehirde domuz eti skandalı - Alışveriş Haberleri

        Bakanlık açıkladı... Köfteci Yusuf yine listede! 5 şehirde domuz eti skandalı

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit, tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi tek tek ortaya çıkardı. Aralarında yine Köfteci Yusuf'unda olduğu toplam 5 firmada daha domuz eti skandalı yaşandı. İşte o firma ve ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:34
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        5 şehirde domuz eti skandalı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

        Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

        Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Bakanlığın ifşa listede aralarında yine Köfteci Yusuf'unda olduğu toplam 5 firmada daha domuz eti skandalı yaşandı.

        Bu listeye göre Adana Köfte, Adana kebap, Dana sucuk, Dana Kaburga, Dana eti döner ve köfte diye sattıkları ürünlerde domuz eti çıktı.

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        İşte o firmalar:

        • Antalya’da NTEPE MAD. İNŞ. TAAH. MALZ. EML. GIDA LOJ. TAR. HAY. OTO. TUR. REK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (MERVE LOKANTASI) firmasında 2 Ekim 2024 tarihinde tas kebabında domuz eti tespiti ve tek tırnaklı eti tespit edildi.
        • Bursa'da KÖFTECİ YUSUF HAZ. YEM. TEM. CANLI HAYV. ET MAMUL. ENT. GIDA İTH.İHR.SAN. VE TİC.A.Ş. (ÜRETİM YERİ) firmasının KÖFTECİ YUSUF markasında 10 ekim 2024 tarihine dana eti dönerde ve köftesinde domuz eti tespit edildi.
        • Muğla’da CHİNESE ROSE RESTAURANT-ZAFER SÖĞÜT firmasında 18 Aralık 2024 tarihinde dana kaburgada domuz eti tespit edildi.
        • Balıkesir’de ÖNDER SÜTÜVEN-SÜTÜVEN SUCUKLARI firmasına ait HAVRAN'LI KASAP markasında 18 Aralık 2024 tarihinde dana sucukta domuz eti tespit edildi.
        • Konya’da MUHTAR HANIMIN YERİ ZEHRA KAYA firmasına ait 20 Şubat 2025 tarihinde adana kebapta (çiğ, dana+kuzu) ve Adana Köftede (Dana+Kuzu) domuz eti tespit edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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