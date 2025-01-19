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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bakan Yerlikaya: Teknofest ruhu, Türkiye'nin geleceğidir - Güncel haberler - Teknoloji Haberleri

        Bakan Yerlikaya: Teknofest ruhu, Türkiye'nin geleceğidir

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, uzay teknolojilerinden çevre projelerine kadar, sayısız yeniliğe hayat veren 'Teknofest gençliğimiz' var. Ve bizler biliyoruz ki Teknofest ruhu, Türkiye'nin geleceğidir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 02:24 Güncelleme: 19.01.2025 - 02:24
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        AK Parti Ankara Gençlik Kolları 7'nci Olağan ‘Betül Önderoğlu’ Kongresi, Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi.

        Kongreye, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Fuat Oktay, AK Partili vekiller, parti belediye başkanları ve gençlik kolları üyeleri katıldı. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, “Sizler, çeyrek asra dayanan kutlu bir davanın, apaydınlık geleceğisiniz. Sizler hepiniz, kalpleri ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan, Türkiye Yüzyılı gençliğisiniz. Gözlerinizdeki heyecan, yüreklerinizdeki kararlılık, bizim yarınlarımıza olan inancımızı, daha da güçlendiriyor. Zira, ‘Gençlerinden ümidi kesen bir millet, geleceğini de kaybetmiş demektir’ Biz, ne gençlerimizden ne de geleceğimizden vazgeçeriz. Bu kutlu yolda, sizlerle birlikteyiz ve sizlerle olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim gençlerimiz, geçmişten geleceğe kurduğumuz o yıkılmaz köprünün, kilit taşlarıdır. Bizim medeniyetimizde gençlik, bir ruhtur. Bir iddiadır, bir idealdir” dedi.

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        ‘GENÇLERİMİZ İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ’

        Bakan Yerlikaya, 2002 yılından bu yana eğitimden sanayiye birçok reformun gerçekleştirildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

        “Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin potansiyeline her zaman çok inandı ve gençler için atılacak her adımı; ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’nin teminatı’ olarak gördü. ‘İman varsa imkan vardır’ diyerek; eğitimde çok büyük reformlar yapıldı. Üniversite sayıları arttı. Yurt kapasiteleri genişletildi. Spordan müziğe, edebiyattan resme kadar, her alandaki kabiliyetlerimiz geliştirildi. Gençlerimizin daha iyi bir eğitim alması için tüm imkanlar seferber edildi. Yerli ve milli yatırımlarımızla, teknolojide attığımız adımlarla, bugün kendi yazılımlarını, kendi uydularını üreten bir gençliğimiz var. İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, uzay teknolojilerinden çevre projelerine kadar, sayısız yeniliğe hayat veren ‘Teknofest gençliğimiz’ var. Ve bizler biliyoruz ki Teknofest ruhu, Türkiye’nin geleceğidir. Savunma sanayisindeki payımızı yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıkarmadık mı? Kendi İHA’mızı, SİHA’mızı, Togg’umuzu, yerli uydumuzu geliştirmedik mi? Ama bunlar sadece birer başlangıç. Şimdi sıra sizde.”

        ‘ZEHİR TACİRLERİNİN ENSELERİNDEYİZ’

        Bakan Yerlikaya, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Ülkemizden terörü, kazıyıp atıyoruz. Hainlerin inlerini başlarına yıkıyoruz. Bu topraklarda, bin yıllık kardeşlik hukukunu hazmedemeyenlere karşı Çanakkale’den Malazgirt’e uzanan tarihimizin ruhuyla mücadele ediyoruz. Zehir tacirlerinin her an ama her an enselerindeyiz. Siber dünya, internet çağımızın vazgeçilmezi. Ama sakın, sakın ola; hayatı sanal dünyadan ibaret sanmayın. Ve o karanlık dehlizlerde kaybolmayın. Siber zorbaların hedefinde olan kardeşlerinizin, sizler de elinden tutun, onları kurtarın. Bize haber verin. 112’yi arayın. Arayın ki; biz de hemen gereğini yapalım. Bilin ki; gençlerimizi hedef alan tüm tehditlere karşı, bizler demir yumruk oluruz” diye konuştu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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