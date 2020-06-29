HABERTURK.COM

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik Güven Endeksi Haziran'da yüzde 19,1'lik artışla yükselişini sürdürdü. Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz" dedi.