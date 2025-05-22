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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bakan Uraloğlu teknoloji devleriyle bir araya geldi - Teknoloji Haberleri

        Bakan Uraloğlu teknoloji devleriyle bir araya geldi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'de Huawei ve ZTE yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde dijital altyapı, teknoloji ve 5G konularında iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'yi ileri teknolojinin üretildiği ve ihraç edildiği bir merkez olarak konumlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 16:02 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:02
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        Bakan Uraloğlu teknoloji devleriyle bir araya geldi
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin temasları kapsamında Huawei ve ZTE yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye’nin 5G yol haritası, dijital altyapı çalışmaları, akıllı ulaşım sistemleri ve yerli üretim stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

        Bakan Uraloğlu, “Hem Huawei hem ZTE ile dijital altyapı, teknoloji ve 5G konularında iş birliği potansiyelimizi değerlendirdik.” ifadelerini kullandı.

        Huawei ile Akıllı Ulaşım ve Otonom Sürüş Görüşüldü

        Bakan Uraloğlu, Huawei Başkan Yardımcısı Bill Tang, Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği görüşmede, 5G teknolojileri ile akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu ele aldı. Ziyaret kapsamında yapay zekâ destekli otonom sürüş teknolojilerini inceleyen, Bakan Uraloğlu “5G'yi devreye aldığımızda başta otonom sürüş olmak üzere ileri teknolojilerin günlük yaşamımıza entegrasyonunu hızlandıracağız.” açıklamasında bulundu.

        Yerli Üretim ve 5G Vizyonu

        Bakan Uraloğlu, Çin ziyareti kapsamında ZTE yetkilileriyle de bir araya geldi. ZTE Yönetim Kurulu Başkanı Fang Rong ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında Türkiye’nin 5G altyapı çalışmaları, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve teknoloji iş birliklerinin artırılması konuları ele alındı.

        Uraloğlu, “Türkiye’yi ileri teknolojinin üretildiği ve ihraç edildiği bir merkez olarak konumlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

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