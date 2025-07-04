Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.275,75 %0,46
        DOLAR 39,8765 %0,13
        EURO 47,0177 %0,41
        GRAM ALTIN 4.275,05 %0,37
        FAİZ 39,77 %-0,28
        GÜMÜŞ GRAM 47,40 %0,41
        BITCOIN 107.765,00 %0,02
        GBP/TRY 54,4419 %0,11
        EUR/USD 1,1778 %0,18
        BRENT 68,30 %-0,73
        ÇEYREK ALTIN 6.989,70 %0,37
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'ndan Şam'a ilk uçuş gerçekleşti - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'ndan Şam'a ilk uçuş gerçekleşti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk uçuşun gerçekleştiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:03 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Şam'a ilk uçuş!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'dan Şam'a yeni köprü. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na bugün ilk uçuş gerçekleşti.

        Ankara’dan Şam’a uzanan yeni gönül köprümüz köklü dostluğumuzun bir nişanesi olarak hayata geçti. Ankara-Şam hattında pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler olacak" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Habertürk Anasayfa