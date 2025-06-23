Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması: Ekonomimizin şoklara karşı direncini artırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Şimşek "Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

REKLAM advertisement1

Piyasalarda istikrarın ve ekonomide sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumların güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazır olduğunun altını çizen Şimşek şunları söyledi:

"Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz.



Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 23, 2025

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir? Haberi Görüntüle